2900 Euro haben die Grundschüler der Hans-Geiger-Schule bei den „Wochen des Lesens“ erzielt. Das Prinzip: Die Schüler hatten sich für jede gelesene Seite Sponsoren gesucht. Über zwei Wochen lang wurde für einen sozialen Zweck gelesen. Laut Schule war Lilou aus der 4b eine besonders fleißige Leserin und kam über 600 Euro. Der Erlös geht je zur Hälfte an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen und an die Partnerschule „Ecole Primaire Karambi“ in Ruanda.