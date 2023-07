Am 10. Juli beginnt der Lesesommer Rheinland-Pfalz 2023. In Neustadt machen die Stadtbücherei und die katholische-öffentliche Bücherei St. Jakobus in Hambach mit. Bis 10. September können Kinder und Jugendliche sich Bücher ausleihen und sich als fleißige Leser die Chance auf Preise sichern. Teilnehmerkarten für die Aktion gibt es direkt in den beiden Büchereien. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Chance auf Preise hat jedes Kind, das mindestens drei Bücher in den Sommerferien liest. Zu jedem Buch gibt es dann einen Stempel auf der Clubkarte, außerdem ist eine Bewertungskarte auszufüllen. Jede Bewertungskarte nimmt an der großen Verlosung auf Landesebene teil. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust.

Weitere Informationen gibt es direkt in den Büchereien: unter Telefon 06321 855-1717 bei der Stadtbücherei oder bei der katholischen-öffentlichen Bücherei Hambach per E-Mail an a.hohma@freenet.de. Beide Büchereien machen auch beim Vorlesesommer für kleinere Kinder mit.