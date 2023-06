Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeindebücherei Haßloch am Lesesommer. Die landesweite Leseförderaktion findet zwischen 10. Juli und 10. September in ihrer 16. Auflage statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren.

Schüler können während des Aktionszeitraums eigens für den Lesesommer angeschaffte Bücher kostenlos ausleihen und diese während der Sommermonate lesen. Mit der Teilnahme hat man außerdem die Chance, an der Verlosung der Gemeindebücherei sowie an der landesweiten Verlosung teilzunehmen. Erforderlich dazu ist eine Lesesommer-Clubkarte, die kostenlos in der Bücherei ausgestellt wird. Anmeldekarten liegen in der Bücherei aus und werden an den Schulen verteilt. Anmeldungen mit Ausgabe der Lesesommer-Clubkarte sind vom 27. Juni bis 8. Juli in der Bücherei möglich.

Teilnehmer können jedes gelesene Buch bewerten und ihr persönliches Urteil abgeben. Dafür gibt es einen Stempel in die Clubkarte. Alternativ zur Buchbesprechung vor Ort gibt es den Buch-Check sowie den Online-Buchtipp über www.lesesommer.de. Wer im Aktionszeitraum mindestens drei Bücher liest und bewertet, nimmt an den beiden Verlosungen teil. Der Hauptpreis des landesweiten Gewinnspiels ist ein Zwei-Tages-Aufenthalt im Europapark für vier Personen.

„Der Lesesommer ist eine feste Konstante, der von vielen Kindern mit Vorfreude erwartet wird“, so die stellvertretende Büchereileiterin Judith Höring, in deren Händen die Organisation des Lesesommers in Haßloch liegt. 2022 hatten sich 241 Kinder und Jugendliche allein in Haßloch an der Leseförderaktion beteiligt und über 1400 Bücher gelesen.