Die katholische öffentliche Bücherei St. Jakobus in Hambach nimmt wieder teil am „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ von Montag, 11. Juli, bis zum 11. September. Für alle Lesehungrigen im Alter von sieben bis 16 Jahre gibt es ab sofort Teilnahmekarten in der Bücherei in der Weinstraße 138. Wer drei Bücher in den Sommerferien liest und sich das von der Bücherei bestätigen lässt, kann Preise gewinnen. Die Bücherei weist darauf hin, dass kleine Geschwister unter sechs Jahren beim Vorlesesommer mitmachen können. Dieser findet zeitgleich zum Lesesommer statt und ist für Kitakinder gedacht.