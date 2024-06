Die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) St. Jakobus in Neustadt-Hambach nimmt auch dieses Jahr wieder teil am „Lesesommer Rheinland-Pfalz“. Die Aktion läuft vom 1. Juli bis zum 1. September. Für alle Lesehungrigen von sieben bis 16 Jahren gebe es Teilnahmekarten in der Bücherei. Die KÖB verspricht zudem, dass eine große Anzahl toller Neuerscheinungen darauf wartet, von den Kindern und Jugendlichen verschlungen zu werden. Wer mindestens drei Bücher in den Sommerferien beziehungsweise im Aktionszeitraum liest, kann tolle Preise gewinnen. Die Bestätigung dafür gibt es in der Bücherei. Geöffnet ist die Einrichtung im Pfarrheim (Weinstr. 138) sonntags von 11 bis 12.45 Uhr, dienstags 17 bis 19 Uhr und donnerstags 17 bis 18 Uhr. Wer unter sechs Jahren ist, kann indes am Vorlese-Sommer teilnehmen, der in der KÖB gleichzeitig für die Kita-Kinder stattfindet.