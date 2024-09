Wer sich am Lesesommer in der Katholischen öffentlichen Bücherei (KöB) St. Jakobus in Hambach beteiligt hat, kann seine Urkunde und eventuell sogar einen Gewinn abholen. Wie Hella Hohmann von der KöB berichtet, haben die drei Rekordleser Lena, Mohamed und Till die 23 Gewinnlose der KöB gezogen. Durchschnittlich hätten die jungen Leser beim Lesesommer sieben Bücher gelesen. Auch die Urkunden und Gewinne für den Vorlesesommer liegen für die jungen Teilnehmer bereit. Die KöB im Pfarrheim St. Jakobus hat sonntags von 11 bis 12.45 Uhr geöffnet, dienstags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 17 bis 18 Uhr.