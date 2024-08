Am 1. September geht der 17. Lesesommer für Schülerinnen und Schüler und der 3. Vorlese-Sommer für Kita-Kinder zu Ende. Alle Mädchen und Jungen, die am Lesesommer teilgenommen haben, erhalten einen Eisgutschein und eine Einladung zum Abschlussfest.

Alle, die mindestens drei Stempel in ihrer Clubkarte haben, bekommen zudem eine Urkunde, die die erfolgreiche Teilnahme bestätigt, heißt es von der Stadtverwaltung. Manche Schulen vermerken die Teilnahme am Lesesommer bei Vorlage der Urkunde im nächsten Zeugnis.

Unbedingt zu beachten sei, dass die Voraussetzung für den Erhalt des Eisgutscheins, der Einladung und der Urkunde die rechtzeitige Abgabe der Clubkarte bis zum 1. September in der Stadtbücherei ist.

Zum Abschlussfest kommt die Illustratorin und Comic-Zeichnerin Charlotte Hofmann aus Berlin am Samstag, 21. September, in den Herrenhof nach Mußbach. In einer interaktiven Comic-Show zeichnet Hofmann live und mit wenigen Strichen ihr Alter Ego auf Sommertour.

Das Abschlussfest und die Eisgutscheine können laut Stadt dank der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung Neustadt und des Freundeskreises der Stadtbücherei realisiert werden. Außerdem haben alle Kinder und Jugendlichen, die dabei waren, bei der landesweiten Verlosung am 10. Oktober die Chance, einen Preis zu gewinnen, zum Beispiel einen Europa-Park-Gutschein, einen Fischertechnik Smart Robots Max, ein Hover Board, ein Kinderfahrrad, ein Lego-Set, eine Tonie-Box oder einen Buchgutschein.