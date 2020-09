Gemütlich in der Leseecke der Stadtbibliothek sitzen und mit anderen schmökern oder gar die Bücher mit Ehrenamtlichen besprechen, war dieses Jahr nicht drin. Dennoch: Der diesjährige Lesesommer war trotz Einschränkungen ein Erfolg. 402 Kinder und Jugendliche haben teilgenommen und zusammen 2075 Bücher gelesen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Im vergangenen Jahr waren 481 mit dabei. 1000 neue Bücher hatte die Stadtbibliothek im Vorfeld angeschafft, 300 weitere kamen aus dem Bestand.

36 Leser haben sich während des Lesesommers in der Stadtbibliothek neu angemeldet. 265 Teilnehmer haben mindestens drei Bücher gelesen. Die Spitzenreiterin hat 40 Bücher „verschlungen“.

Tombola fällt aus

Das Motto in diesem Jahr lautete „Lesen für den guten Zweck“. Das große Abschlussfest mit Tombola musste ausfallen. Pro besprochenem Buch geht ein Euro an den Verein für Bildung und Integration in Neustadt. Somit wurden 2075 Euro gesammelt, die Sponsoren haben den Betrag auf 2870 Euro erhöht.

Alle Kinder und Jugendliche haben von der Stadtbücherei ihre Clubkarte, bei mindestens drei gelesenen Büchern eine Urkunde sowie einen Eis-Gutschein per Post erhalten. Außerdem können sie an einer Online-Livelesung mit Schauspieler und Hörfunk-Sprecher Rainer Rudloff am 16. September ab 17 Uhr teilnehmen. Die landesweite Preisziehung findet am 25. September statt.