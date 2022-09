Mit dem Disney-Film „Raya und der letzte Drache“ endete der Lesesommer in Neustadt. Zum Abschluss waren alle fleißigen Leser zu einem Kinoausflug ins Roxy eingeladen worden. Die Stadtbücherei ist sehr zufrieden mit der Lesesommer-Bilanz 2022: Knapp 400 Mädchen und Jungen haben bei der Aktion mitgemacht und während der neun Lesesommer-Wochen fast 1900 Bücher gelesen und die Bewertungen dazu ausgefüllt. Alle Teilnehmer, die mindestens drei Bücher gelesen haben, können sich in der Stadtbücherei eine Urkunde abholen. Spannend wird es dann noch einmal am 13. Oktober: Dann werden die Gewinner bei der landesweiten Lesesommer-Verlosung ermittelt. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt mit vier Personen im Europapark Rust.