Das ablaufende Jahr war kein einfaches Jahr. Und doch hat es mit Sicherheit besondere Momente gegeben, die im Bild festgehalten wurden. Einer dieser Momente war die Ankunft der Feuerwehrleute nach ihrem Benefizlauf von Neustadt nach Mayschoß. Wir fragen Sie, liebe RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser, was Ihre besonderen Momente 2022 waren. Schicken Sie uns dazu doch ein Foto ein, versehen mit einem kleinen Text zur Erläuterung, Ihren persönlichen Daten und einer Telefonnummer für den Fall, dass wir eine Rückfrage hätten. Einige Zuschriften haben wir schon – vielen Dank dafür! Wenn Sie Ihre Momentaufnahmen mit anderen teilen wollen, schicken Sie sie uns per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de. Zwischen den Jahren sollen die Fotos dann veröffentlicht werden.