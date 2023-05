Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Telefonleitung hat sprichwörtlich geglüht, als am Mittwoch innerhalb 30 Minuten über 20 RHEINPFALZ-Leserinnen und Leser in der Redaktion angerufen haben, um ihre Vorschläge für eine Landesgartenschau in Neustadt kundzutun. Die drehten sich diesmal unter anderem auch um Pferde und Stadteingänge.

Ortsteile einbeziehen

Neun Weinstände mit Sonnenschirmen, für jeden Ortsteil einen, auf dem Deponiehügel: Das wünscht sich Renate Kotremba aus Neustadt. Sie