2020 geht in den Endspurt. Ein atemberaubendes Jahr liegt fast hinter uns, Erholung ist nicht in Sicht. Ganz besondere traurige, skurrile und auch schöne Momente haben es geprägt. Zwei Beispiele – in der Hoffnung auf Nachschlag von den Lesern.

Vielleicht geht es Ihnen ähnlich: In diesem Corona-Jahr habe ich irgendwie das Gefühl für die Zeit verloren. Die Jahreszeiten sind mehr oder weniger unbemerkt vorübergegangen. Alles wurde danach eingeteilt, welche Verordnung gerade galt, was offen war und was nicht, welche Geburtstage ausfallen mussten, welche Abschiedsfeiern und vieles andere mehr. Trotzdem ist das Jahr – wiederum gefühlt – noch schneller als üblich bald zu Ende.

Viele außergewöhnliche Momente und Erinnerungen sind mit 2020 verbunden. Das liegt in der Natur der Sache, denn solch ein Ausnahmejahr dürften die meisten von uns noch nie erlebt haben, außer vielleicht im ganz persönlichen Bereich. Für immer im Kopf bleiben wird mir zum Beispiel jene Stadtratssitzung am 21. März. Trotz 30 Jahren im Beruf, so etwas kommunalpolitisch Skurriles hatte ich noch nie erlebt. Im eher kalten Saalbau-Foyer standen die Mitglieder versammelt um zu beschließen, dass vorerst mit einem verkleinerten Hauptausschuss eine Art Notparlament eingesetzt wird. Der eine oder die andere hatte dabei einen Mund-Nasen-Schutz auf – und wurde als hysterisch oder zickig belächelt. Heute tragen alle Masken.

Der Brötchenservice ...

Doch gab es auch viele Gelegenheiten, um trotz allem zu lachen. Wie an einem Sonntagmorgen kurz vorm Dienstantritt. Da hat es sich zu einer kleinen Gewohnheit entwickelt, bei einem Freund, früher bei der Stadt beschäftigt, Brötchen vorbeizubringen. Bei Ankunft kurz anrufen, er holt sie im Auftrag der Familie ab – und Tschüss. Der Anruf indes landete – den dicken Fingern, dem grazilen Smartphone und der ähnlichen Nummer seien Dank – bei der Stadt. Die sich brav mit Stadtverwaltung meldete, was ich als Scherz auffasste und deshalb ebenso brav mit Brötchenservice Herbert antwortete.

Zum Glück war der stellvertretende Stadtfeuerwehrinspekteur Markus Kruppenbacher am anderen Ende. Er erkannte die Stimme, das Missverständnis klärte sich schnell auf. Wir lachen beide noch jetzt darüber. Dass bei der nächsten Lieferung ein Abstecher in die Feuerwache fällig ist, falls Kruppenbacher Dienst hat, versteht sich.

Weitere Geschichten?

Und wie es mit Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser? Haben Sie auch solche besonderen Momente, besondere Erinnerungen an dieses Jahr? Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail, bitte in der gebotenen Kürze, und senden Sie auch gern ein Foto mit. Ebenso den Namen und eine Telefonnummer für den Fall, dass wir Rückfragen haben. Über Ihre Geschichten wollen wir nach Neujahr berichten. Unsere E-Mail-Adresse: redneu@rheinpfalz.de.