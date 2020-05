Die Neustadter Stadtbücherei öffnet am kommenden Montag, 4. Mai, wieder für Besucher – allerdings mit veränderten Öffnungszeiten und einem strengen Hygiene- und Abstandskonzept.

Die Öffnungszeiten konzentrieren sich dabei laut Mitteilung der Stadtverwaltung auf drei Wochentage: montags und freitags, jeweils von 10 bis 16 Uhr, sowie mittwochs, ein Tag, an dem die Bibliothek früher immer geschlossen war, von 13 bis 19 Uhr. Während dieser Zeiten können Medien entliehen und zurückgegeben werden, ein längerer Aufenthalt ist jedoch nicht gestattet. Daher können auch die PC-Plätze vorerst nicht genutzt werden. Zur Vermeidung von Warteschlangen und größeren Menschenansammlungen wird es eine Einlasskontrolle geben, um zu gewährleisten, dass sich nie mehr als 25 Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Die Besucher sind angehalten, sogenannte Alltagsmasken zu tragen und einen Abstand von mindestens anderthalb Metern zu anderen Personen einzuhalten. Das Desinfizieren der Hände wird vor Ort möglich sein. Die Touchscreens zur Selbstverbuchung sind, wie Kulturdezernent Ingo Röthlingshöfer ergänzt, deaktiviert, um Übertragungsrisiken zu minimieren.

Als zusätzliches Serviceangebot besteht die Möglichkeit, Medien telefonisch oder per E-Mail zurücklegen zu lassen. Die Verfügbarkeit der einzelnen Titel kann über den Onlinekatalog von zu Hause aus vor der Bestellung überprüft

werden. Auch die Rückgabebox vor dem Eingang wird wieder

zugänglich sein. Sie soll vorübergehend auch während der Öffnungszeiten der Bücherei zur Verfügung stehen, sodass Personen, die nur Medien abgeben möchten, die Bibliothek nicht betreten müssen. Etwaige Gebühren sollten bargeldlos bezahlt werden. Sollte dies nicht möglich sein, bleibt der offene Betrag auf dem Benutzerkonto stehen, bis wieder ein regulärer Betrieb möglich ist. Alle aktuell entliehene Medien wurden bereits pauschal bis zum 3. Juni verlängert. Es entstehen dafür laut der Mitteilung keine Mahngebühren.

Nach der 4. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz wäre die Öffnung von Bibliotheken bereits ab 17. April wieder möglich gewesen. Sie erfolgt in Neustadt jetzt zeitgleich mit zahlreichen anderen Verwaltungseinheiten und Eigenbetrieben. Auch die Gemeindebücherei in Haßloch, die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer und die Landesbüchereistelle Neustadt öffnen ab Montag wieder – mit einem reduzierten Grundbetrieb. Die Stadtbücherei in Lambrecht empfängt bereits seit Dienstag, 28. April, wieder Besucher.