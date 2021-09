Die Stadtbücherei Neustadt unterstützt Erstleser zum Schulstart mit einer Auswahl an geeigneten Büchern sowie dem App-Angebot eKidz, das mit einem Benutzerausweis der Stadtbücherei kostenlos genutzt werden kann. Ergänzend zum Unterricht führt die Lese-Lern-App eKidz nach Angaben der Stadt durch kindgerechte Geschichten und Sachtexte unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, animierte Illustrationen, einer Vorlesefunktion im Karaoke-Format, einer Aufnahmefunktion sowie Quizfragen auf spielerische Weise in die Lesewelten ein. Die App wurde in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Lesen“ entwickelt. Eine Anleitung zur Nutzung von eKidz gibt es unter www.onleihe-rlp.de. Kontakt zur Stadtbücherei unter Telefon: 06321/855-1717 oder E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu.