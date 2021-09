Wie man eine Veranstaltung professionell managt, stellt der Sportbund Pfalz in einer Fortbildung am 2. Oktober, 9 bis 16 Uhr, in seinen Räumen in Kaiserslautern vor.

Die Vorbereitung und Durchführung einer Sport- oder Festveranstaltung erfordern laut Sportbund eine straffe Organisation. Mit einem Veranstaltungsplan werden die Aufgaben koordiniert, lange bevor das Jubiläum gefeiert wird. Checklisten werden erstellt, die Inhalte des Festaktes festgelegt. Mit Erfahrungen aus über 40 Jahren zeigt der Sportbund Möglichkeiten, wie Jubiläen ohne Grußwortparaden sowie Festschriften organisiert und professionell präsentiert werden. Kontakt: Sportbund Pfalz, Christoph Fritzinger, Telefon 0631/34112-23.