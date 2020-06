Die Nacht auf Fronleichnam hat vermutlich einige Gruppen dazu animiert, im Freien in den Feiertag hinein zu feiern. Allerdings ließen so manche ihren Müll zurück – nicht nur, aber auch auf dem Haardter Treppenweg. Wer ihn weitergeht mit dem Ziel Leopold-Reitz-Weg, hat derzeit mit einer weiteren Widrigkeit zu kämpfen: von Grünzeug stark umwucherte Sitzbänke, Äste und Zweige, die weit in den Weg ragen. Für so manchen Neustadter ist der Leopold-Reitz-Weg zum Reizthema geworden. Ein Feinschnitt sei dringend erforderlich, bestätigt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Zumal der Weg ohnehin schmal sei. Eine Firma sei bereits beauftragt worden und voraussichtlich kommenden Montag und Dienstag im Einsatz. Dann ist der Weg auch gesperrt.