Großer Tag im Leben eines kleinen Forster Jungen: An der Hand seines Fußball-Idols Toni Kroos (34) durfte Leo Gutiérrez-Rau (6) vor Anpfiff der denkwürdigen EM-Partie Deutschland-Dänemark (2:0) aufs Spielfeld marschieren. Wie kam es dazu?

Forst. Leo brennt für Fußball und versteht schon eine Menge vom Fach: Er kickt leidenschaftlich bei den Bambini des TuS Niederkirchen und wechselt jetzt in die F-Jugend. Späteres Berufsziel: Profi-Fußball kommt ganz bestimmt in die engere Wahl.

Da entdeckte seine Mutter Miriam Rau (43) ein passendes Preisausschreiben: Über die App des Discounters Lidl konnte man sich für ein „Einlaufkind-Erlebnis“ bewerben. Familie Gutiérrez-Rau, die vor über zwei Jahren von Niederkirchen zurück nach Forst in ein neues Eigenheim gezogen ist, hatte Glück.

Leo durfte mit seiner Mama mit Übernachtung nach Dortmund reisen und das Spiel und die Spieler aus nächster Nähe bestaunen. „Er war voll motiviert, aber zunächst total aufgeregt“, erzählt Miriam Rau, die den Einlauf und das Spiel oben im Stadion zum Glück im Trockenen verfolgen konnte. Die Generalprobe mittags, Atmosphäre in der kesselartigen Super-Arena mit ihren steilen Zuschauerrängen, das schwere Gewitter mit der Spielunterbrechung, die Wassermassen – und natürlich vor allem die packende Begegnung sowie vor Anpfiff die unmittelbare Nähe zu Toni Kroos – da war Leo zunächst „ein bisschen wie geschockt, aber jetzt sprudelt es aus ihm heraus“, freut sich die Mutter nach dem unvergesslichen Trip: „Den Betzenberg kennen wir ja – aber das war jetzt noch viele Nummern größer“.

Spannende Gemengelage

Auch Vater José Gutiérrez (45) ist mächtig stolz auf seinen jüngsten Sohn, zumal er selbst Fußball-Fan ist. Als gebürtiger Spanier, der von der Kanaren-Insel La Palma stammt und in Niederkirchen als Raumausstatter und Bodenleger im Familienunternehmen beschäftigt ist, drückt er allerdings für das Ibero-Team die Daumen. Wie hochspannend, dass am nächsten Freitag um 18 Uhr nun die Teams von Deutschland und Spanien im EM-Viertelfinale in Stuttgart aufeinandertreffen. Und passend auch in der spannenden deutsch-spanischen Gemengelage, dass der kleine Leo ausgerechnet an der Hand von Toni Kroos ins Stadion einlaufen durfte – denn der geniale deutsche Nationalspieler krönte seine Vereinsfußball-Karriere bekanntlich beim spanischen Top-Team Real Madrid.

Egal, wer am Freitag weiterkommt – Leo, der noch einen älteren Bruder (Pablo, 11) hat, kann ewig von seinem Dortmunder Erlebnis zehren. Es war übrigens vorher nicht bekannt, mit welchem Spieler das jeweilige Kind aufs Spielfeld durfte. Dies wurde erst am Tag der Begegnung nach Körpergröße festgelegt. Leo war Fünftkleinster und passte so zu Toni Kroos, der immerhin 1,83 Meter misst. Den Star-Fußballer hat Leo in den paar gemeinsamen Minuten als freundlich, zugänglich und sympathisch erlebt – viel geredet wurde allerdings wegen der Anspannung nicht. Dafür wurde kräftig gesungen – und Leo hielt bei der Nationalhymne sehr gut mit.

Autogrammstunde für Einlaufkinder

Seinen Freunden zuhause in Forst und in Niederkirchen kann Leo auch von einem Zusammentreffen mit Sami Khedira (37) berichten. Denn für die „Einlaufkinder“ gab es am Samstag auch eine Autogrammstunde mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler, der ebenfalls mal für Real Madrid im Einsatz war. Klar, dass Leo eine Signatur ergattert hat.

Zuhause haben übrigens auch die Forster Kindergartenkinder mit Leo mitgefiebert. Mancher andere Junge hätte es sich wohl nicht zugetraut, einen öffentlichen Auftritt vor Zehntausenden Menschen so souverän wie Leo zu bestehen. Umso größer dürften jetzt Respekt, Anerkennung und Achtung für Leo ausfallen. Miriam Rau ist begeistert: „Es wurden sogar T-Shirts bemalt – und Leo hat eines davon auf der Reise getragen. Außerdem haben die Bambini vom TuS Niederkirchen sowie Familienmitglieder und Freunde aus vielen Ländern am Fernseher zugeschaut. Wir haben Videos aus Spanien, Großbritannien und Schweden bekommen.“

Da zeigt sich wieder einmal: Fußball verbindet über viele Grenzen hinweg. Leo hat früh damit angefangen – und gleich einen absoluten Volltreffer gelandet.