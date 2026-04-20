Lennart Nies deutscher Berglaufmeister in der Altersklasse M40. TuS Maikammers M40-Staffel „Vize“

Der Titelsammler hat noch nicht genug. Nach den drei Pfalzmeisterschaften (Marathon, Berglauf und 10 km) im Monat März sowie dem deutschen Meistertitel im Halbmarathon sicherte sich Lennart Nies ( TV Maikammer) auch noch den Titel in der Altersklasse M40 bei den deutschen Meisterschaften im Berglauf an der Werra.

Es war für den 39 Jahre alten Unternehmensberater der fünfte Titel in den Monaten März und April. Die beiden DM-Titel waren die Goldmedaille vier und fünf in seiner Karriere. Dazu belegte er beim Bienwald-Marathon in Kandel Platz zwei und siegte im Mixed-Wettbewerb beim Marathon Deutsche Weinstraße zusammen mit Clara Borrmann mit einem neuen Streckenrekord von 2:36:13 Stunden.

Duell zweier Freunde

Die deutsche Meisterschaft im Berglauf brachte den gleichen Einlauf wie bei der Pfalzmeisterschaft, dem Nanstein-Berglauf in Landstuhl, wo Nies zusammen mit seinem Freund Marcel Job (beide TV Maikammer) einen Doppelsieg feiern durfte. Während Nies nach 56:01 Minuten den Zielstrich auf der äußerst anspruchsvollen und vom Regen aufgeweichten Strecke das Ziel erreichte, schaffte Marcel Job nach 13 Kilometern und einem Rückstand von nur 28 Sekunden in einer Gesamtzeit von 56:29 Min.) noch auf Platz zwei. Nies und Job werden Ende Juni auch im Trikot des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) bei der Berglauf-WM in Tschechien an den Start gehen.

Der Doppelsieg in der Altersklasse M 40 war auch der Grundstein für die Vize-Meisterschaft mit der Mannschaft hinter der SG Wengen. Als dritter Läufer sorgte mit Platz zehn Tobias Drescher (1:04:03 Std.) für die Mannschaftsmedaille. Es war aber nicht die einzige Mannschaftsmedaille aus pfälzischer Sicht. Auch der Nachwuchs der TSG Deidesheim um Erfolgstrainer Heiner Oehl sicherte sich erneut die Silbermedaille in der U 18/20 in der Besetzung Leo Lattke, Timon Groppenbächer, Florian Kegler und Christian Stengl. Während der erst 16 Jahre alte Leo Lattke in der U 18 in 35:23 Minuten mit dem fünften Platz und sein Teamkollege Timon Groppenbächer (45:24 Min.) den achten Rang belegte, mussten sich in der Altersklasse U20 Florian Kegler (38:09) und Christian Stengl (38:26) mit den Plätzen acht und neun zufriedengeben.

Freude über Pfälzer Erfolge

Silber holte auch Marko Martin in der Altersklasse, der sich nach 1:00,43 Stunden mit einem Rückstand von einer Minute auf Carsten Hülss (ATS Buntentor Bremen) geschlagen geben musste. Bei der WM wird der Hauensteiner im Trikot des TV Maikammer ebenfalls an den Start gehen. Bronze gab es bei den M 60 für Andy Tindall (TuS Heltersberg) in 37:29 Minuten. Zum Titel fehlten ihm nur neun Sekunden. „Es ist schön zu sehen, dass die kleine Pfalz auch bei der Berglauf-DM durchaus erfolgreich war“, sagte Nies, der sich diesmal nicht so gut gefühlt hatte. „Umso glücklicher war ich, dass es am Ende doch noch zum Titel gereicht, hat“, sagte der gebürtige Mutterstadter, der in Ludwigshafen wohnt.