„Versicherungsagentur Schlau & Sicher“ heißt das Stück, mit dem sich das Leni-Theater aus Niederkirchen am kommenden Wochenende nach vier Jahren Zwangspause wieder zurückmeldet auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Es geht um einen geplatzten Bankkredit und einen Versicherungsbetrug, der aus der Geldnot helfen soll. Als Direktorin der örtlichen Volksbank wirkt mit Isabel Mackensen-Geis (SPD) eine echte Bundestagsabgeordnete mit – so etwas können sicher auch nicht viele Laientheater von sich behaupten.

Worum geht es? Das Ehepaar Schwarz (Katrin Schlich und Thomas Forsch) braucht dringend einen Kredit, um sein marodes Haus zu sanieren, ein Sachverhalt, der nach den jüngsten Regelungen zum Klimaschutz vielleicht auch Otto Normalverbraucher nicht mehr ganz so weit hergeholt erscheint. Doch Ehemann Ralf hat beim Mandelblütenfest in Gimmeldingen über die Stränge geschlagen und ist zu betrunken, um den Termin mit Bankdirektorin Ackermann (Isabel Mackensen-Geis) wahrzunehmen. Deshalb wird er mit einer Flasche Wein auf der Terrasse „geparkt“, und sein Freund Martin (Tobias Klaus) schlüpft in seine Rolle. Als aber die Nachbarin Rose Lästig (Marina Manuth-Forsch) die Alkoholleiche für eine echte hält, ruft sie die Polizei, was zu bösen Verwicklungen und zum Platzen des Kredits führt.

Um trotzdem noch an das nötige Geld zu kommen, soll die Lebensversicherung des vermeintlich Toten herhalten. Dumm nur, dass plötzlich jeder einen Happen von dem Kuchen abhaben will und dann auch noch der dubiose Versicherungsagent Schlau ins Spiel kommt ...

Der wird gespielt von Georg Semmler, der erstmals bei der 2006 begründeten Theatergruppe des Kultur- und Dorfgemeinschaftsvereins „Lebendiges Niederkirchen“ mitwirkt. Markus Konrad, der an der Seite von Melanie Dörr als Mutter die Rolle des Vaters von Ralf übernimmt, hat einige Jahre ausgesetzt und ist jetzt wieder mit im Team. Ansonsten waren alle Darsteller auch schon 2019 bei „Die Queen kommt“ dabei, dem letzten Stück vor Corona. Die Rolle der übereifrigen Dorfpolizistin Dora Beck („Beck, over and out“) hat Cornelia Semmler. In den Ganzkörperschutzanzug der Spurensicherung darf Carolin Klaus schlüpfen. Wie immer beim Leni-Theater gibt es keinen Regisseur/keine Regisseurin. Alles wird in der Gruppe erarbeitet. Auch die Auswahl des Stücks erfolgte ganz demokratisch – so wie es sich bei Mitwirken einer echten Parlamentarierin aus Berlin ja schließlich auch gehört.

Noch Fragen?

Das Leni-Theater feiert am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr im Chrysostomushof, Hauptstraße 74, in Niederkirchen Premiere mit der Komödie „Versicherungsagentur Schlau & Sicher“. Weitere Aufführungstermine sind 7. und 14. Mai um 18 Uhr sowie 12. und 13. Mai, jeweils 19 Uhr. Die beiden Vorstellungen am Premieren-Wochenende sind aber schon ausverkauft, für die am 12., 13. und 14. Mai gibt es noch eine begrenzte Zahl von Restkarten an der Abendkasse.