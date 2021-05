Als Schauspielerin hat Leni Bohrmann schwer an diesem Corona-Jahr zu kauen, eines ihrer Projekte allerdings ist von Lock- und Shutdowns, Abstands- und Hygieneregeln völlig unberührt geblieben: ihre 2019 mit Unterstützung des Neustadter Stadtverbands für Kultur gestartete Audio-Podcast-Reihe „Backstage“.

„Dadurch, dass ich die Gespräche inzwischen über Telefon aufnehmen kann, lief dieses Projekt einfach weiter“, berichtet die 32-Jährige, die mittlerweile schon bei Folge 36 angekommen ist. Dabei beschränkt sich das Feld ihrer Gesprächspartner längst nicht mehr auf Akteure aus Neustadt und Umgebung, sondern greift auf die ganze Republik aus. Zuletzt unterhielt sie sich mit der Mainzer Hip-Hop-Band „Sinuz“ über deren neue Single „Anthrazit“, ihre Message und Vorurteile gegenüber der Hip-Hop-Szene. Davor hatte sie in ihren Podcasts Nr. 34 und 35 die Berliner Illustratorin und Singer-Songwriterin Ute Kneisel und die Leipziger Schauspielerin Daniela Mitterlehner interviewt. „Ich freue mich sehr, dass mein Projekt so eine immer größere Reichweite erhält und ich mit vielen unterschiedlichen und interessanten Menschen sprechen darf“, sagt Bohrmann. In letzter Zeit sei deshalb fast wöchentlich eine neue Folge entstanden.

