Gleich zwei Ereignisse in den letzten Tagen erfüllen die Neustadter Schauspielerin und Theater-Autorin Leni Bohrmann mit Stolz und Dankbarkeit: Zwei ihrer Theaterstücke werden künftig vom traditionsreichen bayerischen Theaterverlag Rieder vertreten. Außerdem hat sie mit ihrer 2019 gestarteten Kultur-Podcast-Reihe „Backstage“ mittlerweile die 100. Folge erreicht. Die Stücke, die damit künftig im ganzen deutschsprachigen Raum zur Aufführung zur Verfügung stehen, sind das Familienstück „Annika und der Reisekoffer“, das 2019 im Hambacher „Theater in der Kurve“ seine Uraufführung erlebte, und das Beziehungsdrama „Deine tiefe Seltsamkeit“, das in der Corona-Zeit entstand und am 30. April ebenfalls in der „Kurve“ erstmals Bühnenlicht erblickte. Ihre Podcast-Reihe „Backstage“ startete Bohrmann ursprünglich, um vor allem der regionalen Kulturszene ein Schaufenster zu bieten. Inzwischen hat sich der Radius längst auf Künstler und Künstlerinnen aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und darüber hinaus ausgeweitet. Die bisher am weitesten entfernte Gesprächspartnerin war die Oboistin Ann Lemke, die in Michigan, USA, lebt. Standen bisher immer andere in den Gesprächen Rede und Antwort, so ist in der Jubiläumsfolge nun Leni Bohrmann selbst diejenige, die im Mittelpunkt steht, uns sich von ihrem Schauspielkollegen Christian Birko-Flemming interviewen lässt. Das Gespräch und alle weiteren 99 Folgen sind auf https://backstage.podcaster.de/ zu finden, außerdem auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Amazon Music sowie auf Youtube. „Annika und der Reisekoffer“ ist am Sonntag, 3. Juli, um 15 Uhr erneut im „Theater in der Kurve“ zu erleben.