Das neue touristische barrierefreie Leitsystem in der Innenstadt wurde lange diskutiert, mit Fördermitteln unterstützt und nun endlich umgesetzt. Es hat sogar so lange gedauert, dass sich die meisten gar nicht mehr dran erinnern konnten, was es damit auf sich hat.

Noch sind die Stelen nicht ganz im Stadtbild angekommen, wirken hier und dort noch etwas baustellenartig. Bis das Deutsche Weinlesefest in die Vollen geht, ändert sich das aber noch. Da sind wir sicher ...

Was nicht geändert werden muss, um Festgäste mit Interesse an weiteren Neustadter Infos vor Schaden zu bewahren, ist die Richtungsanzeige zur Tourist-Info am Schild in Höhe Schreibwaren Seitz nahe dem Elwedritschebrunnen. Denn dass der Pfeil nach links statt nach rechts zeigt, ist Absicht. Wer vom Rathaus kommt, wird von dort in die Kellereistraße geführt und dann in die Friedrichstraße. Der Barrierefreiheit wegen.