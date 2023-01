Acht Leitern aus Metall haben Unbekannte von einem Firmengelände in der Europastraße gestohlen. Laut Polizei haben die Täter zwischen 23. Dezember, 16 Uhr, und 6. Januar, 6.45 Uhr, den Zaun um das Gelände beschädigt und die Leitern im Wert von rund 20.000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.