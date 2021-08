Vom Kitachef zum Leiter einer Einrichtung, die bis dato einzigartig war: Stephen Orth hat von Beginn an bis zum vorläufigen Ende das Testcenter in der Speyerdorfer Straße in Neustadt geführt. Ein Job, der ihn Nerven kostete und ihm dennoch viel Spaß machte.

Schweißperlen stehen ihm auf der Stirn, als ihm abends bewusst wird, dass er ab dem nächsten Tag für eine unbekannte Zeit mit einem Virus zu tun haben soll, das niemand so recht einzuschätzen weiß. Eine schlaflose Nacht folgt. Eigentlich ist Stephen Orth Chef von 30 Mitarbeitern in der Kita Landwehrstraße, jongliert mit Dienstplänen, achtet darauf, dass alles rund läuft in der Einrichtung mit neun Gruppen und 175 Kindern. Dann kommt Anfang März der Anruf von Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel, der fragt, ob Orth die Leitung des Corona-Testcenters übernehmen würde. Orth sagt zu – und fragt sich am Abend, worauf er sich da eigentlich eingelassen hat.

So ganz weiß das zu dem Zeitpunkt niemand, denn das Zentrum ist das erste seiner Art in Rheinland-Pfalz. Mal ganz davon abgesehen, dass nur wenige Tage vor dem Lockdown kaum einer ahnen kann, was auf die Bevölkerung in Sachen Covid-19 noch alles zukommen sollte. „Es gibt Jobs, die eben auch mal ungemütlich sind, die aber gemacht werden müssen. Und wir waren ja alle von Corona betroffen“, so Orth. Das Team, das aus Mitarbeitern von Stadtverwaltung, Landkreis Bad Dürkheim, Gesundheitsamt und Ärzten besteht, wächst zusammen.

Angst weicht Tatendrang

Die anfängliche Angst davor, ob das Virus gefährlich für seine Kinder sein könnte, weicht Tatendrang. Themen wie Hygienepläne, Infektionsgeschehen, Materialübersicht und Fragen wie etwa „was sind Schwarz-weiß-Bereiche“, stehen plötzlich auf Orths Tagesordnung. „Wir haben uns jeden Morgen erst einmal eine halbe Stunde lang schlau gemacht, was das Robert-Koch-Institut veröffentlicht hat und wie die Fallzahlen aussehen“, so der 44-Jährige. „Am Anfang war es vor allem wichtig, Strukturen zu schaffen. Die ersten zwei Wochen haben wir praktisch nur analysiert, was wir verbessern können. Woher hätten wir auch wissen sollen, dass das, was wir tun, richtig ist?“

Zehn-Stunden-Tage sind zunächst keine Seltenheit, Wochenenden praktisch nicht vorhanden. Die Familie? Die zieht mit. Seine Frau findet gut, was er tut – trotz aller familiärer Entbehrungen. Der fünfjährige Sohn und die dreijährige Tochter finden es zwar nicht schön, ihren Vater nur noch selten zu Gesicht zu bekommen, aber arrangieren sich.

„Soziale Verarmung stark zugenommen“

So gut wie er haben es aber nicht alle, die ins Testcenter kommen. „Man hat schon gemerkt, dass die soziale Verarmung durch Corona stark zugenommen hat. Wir hatten viele Menschen da, die sehr redselig und ganz offensichtlich froh waren, mit jemandem sprechen zu können.“ Dann gibt es aber auch andere, die total verängstigt sind. Und wieder andere, die fragen, „was der Mist soll, das Virus gibt es doch gar nicht“, berichtet Orth. Vor allem die Damen an der Anmeldung sowie die Mitarbeiter bei der Parkplatzeinweisung müssen oft viel Fingerspitzengefühl beweisen.

Seit Anfang Juli ist das Testcenter wegen zurückgehender Fallzahlen und weniger Rachenabstriche nun im Stand-by-Betrieb, wird also nur dann wieder geöffnet, wenn die Fallzahlen stark ansteigen. Vermisst Stephen Orth die Arbeit dort? „Auf jeden Fall! Weniger das Zentrum als solches als die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Vor allem vermisse ich die Sprüche von Dr. Schoppé“, sagt er lachend und meint damit den Haßlocher Arzt im Ruhestand, der bis zum Schluss im Testcenter mit von der Partie war. „Ich habe dort so viele Leute kennengelernt, die ich – wenn überhaupt – nur vom Telefon kannte. Wir waren ein Bombenteam.“ Orth hat den Eindruck, dass während Corona vor allem in der Stadtverwaltung viel mehr Hand in Hand gearbeitet wurde. „Es is’ geloffe wie’s Lottsche“, sagt der Edesheimer.

„Bin kein Verwaltungsmensch“

Freut er sich da überhaupt noch auf seine Arbeit als Kitaleiter? „Na klar, ich bin nämlich kein Verwaltungsmensch. Vor allem brauche ich auf Dauer mal eine praktische Arbeit, und in der Kita kann ich auf der Außenanlage werkeln oder auch mal Geschirr spülen“, sagt Orth. „Das Testcenter war schön, aber ich bin froh, dass die Tür zugeht.“ Auch deshalb, weil er nun endlich wieder persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern führen kann.

Mit seiner Stellvertreterin war er während seiner Zeit im Testcenter täglich in Kontakt. „Es ist ja trotzdem mein Betrieb geblieben“, sagt Orth. Ebenso wie er sei auch sie ins kalte Wasser geworfen worden, schließlich habe sich mit der Notbetreuung alles verändert.

Nach dem Abbau vieler Überstunden und einem Nordsee-Urlaub, der schon lange geplant war, geht es nun wieder zurück in die Kita Landwehrstraße. Nicht ohne aufregende Erinnerungen an das Testcenter. „Es macht mich schon ein bisschen stolz, sagen zu können, es hat trotz aller Widrigkeiten gut geklappt“, schließt Orth.