Rechtzeitig zu den Leisböhler Weintagen haben sich die Regenwolken verzogen: Bei idealen Bedingungen werden an diesem Wochenende im Haßlocher Ortskern die Leisböhler Weintage gefeiert.

Am Freitagabend wurde das Haßlocher Weinfest auf der Bühne am Jahnplatz eröffnet. Gleichzeitig findet bereits seit Donnerstag die Maikerwe statt, die einen Tag länger, bis einschließlich Montag, dauert. Bei den Weintagen werden die Weine der Edition Leisböhl sowie Sekt und Seccos der vier Leisböhl-Weingüter ausgeschenkt: Weinland Meckenheim, Weinland Königsbach, Wein- und Sektgut Braun sowie Weingut Grundhof.

Am Samstag öffnen das Leisböhler Weinfest und die Kerwe bereits um 14 Uhr. Neu ist das Nachmittagsprogramm, bei dem Folklore- und Volkstanzgruppen auf der Bühne auftreten. Am Samstagnachmittag führt Daniel Kammel ab 14.30 Uhr durch ein abwechslungsreiches Programm, bestehend aus ungarischen, ukrainischen, spanischen und deutschen Tänzen. Auch am Sonntag zwischen 13.30 und 15 Uhr sorgen Volkstanzgruppen für Hingucker. Unter anderem treten auch die Haßlocher „Newelhaube“ und eine donaudeutsche Tanzgruppe auf.

Am Samstagabend gehört die Weinfestbühne der Südpfälzer Band „Acoustic Vibration“. Die Band verspricht eine abwechslungsreiche Mischung aus Klassikern und Hits aus den aktuellen Charts. Am Sonntag, 21. Mai, geht es um 11.30 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen los. Zwischen 13 und 15 Uhr treten Volkstanzgruppen auf, bevor ab 15 Uhr „Good Times“ Oldies aus den 1960er- und 1970er-Jahren präsentiert. Ab 18 Uhr klingt das Fest langsam aus, ehe um 20 Uhr die Stände schließen.