Freilaufende Hunde im Wald sind nicht jedermanns Sache. Deshalb wurde schon in manchen Kommunen eine Debatte über Leinenzwang im Wald losgetreten. Wie es an der Mittelhaardt aussieht.

Der Pfälzerwald wird als Erholungsraum geschätzt. Durch Corona hat er zusätzlich an Stellenwert gewonnen, da mehr Menschen ihn als Rückzugsort wiederentdeckt haben. Doch weil sich im Pfälzerwald immer mehr Einheimische und Touristen tummeln, wie Förster im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichten, bleiben auch Konflikte nicht aus. Nicht nur über wild campierende Wohnmobilisten wurde zuletzt geklagt. Auch die Beschwerden über nicht angeleinte Hunde in der Natur häufen sich.

Unweit von Neustadt wurde jüngst ein Spaziergänger innerhalb weniger Wochen zwei Mal vom selben Hund gebissen. Die Geschichte spielte sich im Wald zwischen Dudenhofen und Hanhofen ab. Der Mann wurde nicht nur am Oberschenkel verletzt, sondern klagte auch über psychische Probleme. Deshalb forderte er eine Anleinpflicht für Hunde. So kommt es, dass sich nun die politischen Gremien mit der Thematik befassen. Denn die Verwaltung der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen stellte fest, dass nach der Fusion keine gültige Verordnung mehr existiert, die solch eine Gefahrenabwehr regelt. Somit müssen die Verantwortlichen ohnehin festlegen, wo überall eine Leinenpflicht für Hunde herrschen soll. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass sie künftig im Wald gilt.

Im „Wirkungsbereich“ bleiben

Wie sieht es in Neustadt und Umgebung aus? Was ist für Hundehalter erlaubt? Wo sind die Grenzen? Sowohl im rheinland-pfälzischen Landeswaldgesetz als auch im Landesjagdgesetz sind nur Verhaltensregeln im Wald aufgeführt, ohne eine Leinenpflicht zu erwähnen. So steht im Waldgesetz, dass „auf die Walderholung sowie auf Nutzungsrechte anderer am Wald gegenseitige Rücksicht zu nehmen ist“. Das heißt, Herrchen und Frauchen müssen darauf achten, dass sich ihr Hund in ihrem Wirkungsbereich bewegt und auf Kommando gehorcht – damit andere weder belästigt noch verletzt werden.

Ob Bello auch im Wald an der Leine laufen muss, entscheiden letztlich die Kommunen. Falls ja, müssen sie das in einer Satzung festschreiben. In Neustadt und im südlichen Landkreis Bad Dürkheim sind die Hunde allerdings nur innerhalb der Ortschaften anzuleinen. Dasselbe gilt für Rundgänge in Naturschutzgebieten, wie in Neustadt der Häusel- und Heidelberg, der Sonnenweg und die große Freifläche am Flugplatz Lachen-Speyerdorf. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen.

Auch Wild jagen verboten

In Waldgebieten, die nicht unter Naturschutz stehen, können die Vierbeiner sich in der Regel frei bewegen. Hundehalter sollten sie aber anleinen, sobald sie einen Menschen sehen beziehungsweise Menschen sich ihnen nähern. Überlegungen zu einer allgemeinen Anleinpflicht im Wald, was in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen besprochen wird, gibt es an der Mittelhaardt nicht. So heißt es beispielsweise aus dem Haßlocher Rathaus: „Jeder, der sich allein oder mit seinem Vierbeiner in der Natur bewegt und diese zur Erholung nutzt, muss sich seiner Verantwortung bewusst sein und sich entsprechend verhalten.“

Denn: Hunde dürfen im Wald auch kein Wild jagen. Sie müssen im Einwirkungsbereich des Herrchens oder Frauchens sein, damit sie auf Signale hören beziehungsweise sich leiten lassen. So sollen Fälle wie jene vom Dezember 2019 vermieden werden. Damals haben bei Haßloch zwei freilaufende Hunde im Wald einen Rehbock gerissen. „Die Hundehalterin war überrascht, dass ihre Hunde zu so etwas fähig sind“, teilt die Pressestelle der Gemeindeverwaltung mit. Solche Vorfälle gelten als Wilderei und sind somit eine Straftat.

Konflikte programmiert

Förster Jens Bramenkamp vom Neustadter Revier Hohe Loog und seine Berufskollegen stellen zunehmend fest, dass Hundehalter ihre Vierbeiner nicht im Griff haben: „Manche lassen sie ohne Leine laufen, obwohl sie nicht gehorchen. Darüber hinaus kommt es immer wieder vor, dass freilaufende Hunde, die sich zu weit vom Besitzer entfernen, andere Waldbesucher belästigen oder gar gefährden.“

Die Stadt- und Gemeindeverwaltungen bestätigen, dass es immer wieder Beschwerden über nicht angeleinte Hunde gibt. Ob das in jüngerer Vergangenheit auch zu mehr Beißattacken und Strafanzeigen geführt hat, kann die Polizei aber nicht sagen: Dazu wird keine eigene Statistik geführt. Es fällt alles unter die allgemeine Kategorie Körperverletzung, wie es auf Anfrage der RHEINPFALZ heißt.

Appell an Hundebesitzer

Förster Bramenkamp appelliert an die Vernunft der Hundebesitzer: „Ihre Vierbeiner sollten eine Hundeschule, eine Welpenspielgruppe oder ähnliches besuchen, sodass sie sozialisiert werden und wichtige Kommandos beherrschen.“ Sollten Hundehalter unsicher sein, wie ihre Tiere auf Spaziergänger, Jogger und Radfahrer reagieren, sollten sie sie an die Leine nehmen. Oder alternativ Hundespielwiesen aufsuchen, wie sie in Haßloch im Gespräch sind.

Ihm selbst und seinen Kollegen von den Forstämtern sei bewusst, dass ein entspanntes Miteinander nur mittels Rücksichtnahme, vor allem seitens der Hundebesitzer, möglich sei, so Bramenkamp: „Der Tierschutz, aber auch das Vermeiden von Konfliktsituationen sollte an erster Stelle stehen.“

Für generelle Anleinpflicht

Arno Weiß, stellvertretender Direktor des Unesco-Biosphärenreservats Naturpark Pfälzerwald-Nordvogesen, empfiehlt, Hunde generell im Pfälzerwald anzuleinen. „In den Kernzonen des Biosphärenreservats und in den Naturschutzgebieten, die innerhalb des Pfälzerwalds liegen, gilt ein Wegegebot. Das heißt, die Wege dürfen aus Naturschutzgründen nicht verlassen werden, was auch für Hunde gilt. Da ohne eine Leine die Hunde dort wohl kaum auf den Wegen bleiben, sind sie in diesen Gebieten anzuleinen.“

Was auch passieren kann: Arno Weiß erinnert daran, dass es immer wieder vorkomme, dass Hunde während einer Wanderung durch den tiefen Pfälzerwald verloren gehen und erst nach langer Suche wieder gefunden werden können.