Wegen der Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt „Wasser in die Stadt“ auf dem Juliusplatz ist die VRN-Nextbike-Station für voraussichtlich sechs Monate auf den Kohlplatz verlegt worden. Sollte der Kohlplatz aber besser genutzt werden als der Stadtort Juliusplatz, kann es sich laut Stadt auch um eine dauerhafte Verlegung handeln. Das Vermietsystem für Fahrräder gibt es in Neustadt seit Sommer 2020. An 16 Stationen stehen insgesamt 70 Räder zur Verfügung. Wie im vergangenen Jahr sind am Samstag, 3. Juni, als dem Europäischen Tag des Fahrrads die ersten 60 Minuten bei jeder Fahrt kostenfrei. Allerdings ist eine Registrierung notwendig, um ein Rad ausleihen zu können.

Unabhängig davon startet demnächst auch der dritte Abschnitt von „Wasser in die Stadt“. Wie die Stadt weiter mitgeteilt hat, beginnen am Montag, 5. Juni, die Arbeiten im Bereich der südlichen Marktgasse zwischen Hauptstraße und Marktplatz. Dabei seien drei Etappen vorgesehen, sodass Geschäfte und Wohnhäuser jederzeit zu Fuß erreicht werden könnten. Für den Lieferverkehr sei der Bereich voll gesperrt. Die Arbeiten sollen, sofern im Untergrund keine unerwarteten Hindernisse auftreten, rund zehn Wochen dauern.