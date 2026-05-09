Bloggerin Chiara Dierfeld hat ihre Leidenschaft für Geschichten zum Beruf gemacht – sie rezensiert Bücher. Diese Aufgabe gibt ihr Halt, auch wenn es im Leben mal schwer ist.

Bücher habe sie schon immer geliebt, erzählt Chiara Dierfeld aus Neustadt. Lesen ist ihre Leidenschaft und für sie nun auch mehr als ein Hobby geworden. Denn die 31-jährige Bloggerin bespricht Bücher namhafter Schriftsteller und weniger bekannter Autoren in den sozialen Medien und auf Online-Rezensionsseiten. Dierfeld führt Interviews mit Autoren und hält Kontakt zur Literaturszene. Darüber hinaus schreibt die 31-Jährige Kurzromane. Im Herbst wird ihr dritter Roman veröffentlicht: Nach „Die Magie des ewigen Königreichs“ und „Alinas Prophezeiung“ eine Fortsetzung zum zweiten Roman – eine düstere Märchenadaption.

Eigentlich träumte die junge Frau von einer Karriere als Buchhändlerin. Doch sie fand den Einstieg in den Beruf nicht, was sie auf ihr Handicap zurückführt: Sie sitzt im Rollstuhl. Es sei eine deprimierende Erkenntnis gewesen, nicht als fähig wahrgenommen zu werden, erzählt sie. Trotzdem verlor sie nie die Freude an Geschichten, mit denen sie dem Alltag entkommen kann. „Beim Lesen kann ich eine Weile die Realität vergessen. Bin ich in eine Geschichte eingetaucht, fühle ich mich freier“, sagt sie. Eine besondere Vorliebe hat sie für Horror- und Fantasy-Romane. Es sind Geschichten, in denen alles möglich erscheint.

Wie sie Bloggerin wurde

Eines Tages erfuhr Dierfeld zufällig, dass der S. Fischer Verlag Blogger suchte, meldete sich und erhielt eine Zusage. Pro Monat liest sie sechs bis acht Bücher und bewertet sie online. Außerdem stieß sie auf einen Wettbewerb für Jungautoren, an dem sie teilnahm und eine ihrer Kurzgeschichten einsandte. Nach kürzester Zeit bekam sie die Nachricht, dass man sie unterstützen wolle – von Story.one, einem kleinen Verlag für junge Schreibende zwischen 18 und 35 Jahren. Viel verdient sie dort nicht. Für jedes verkaufte Buch erhält sie zehn Prozent des Kaufpreises. Doch Dierfeld sieht darin die Chance, überhaupt veröffentlichen zu können.

Nun sucht sie eine Agentur, die sie bei großen Verlagen vorstellt. Bis dahin bleibt sie geduldig und schreibt weiter an ihren eigenen Werken. Unterstützung und Zuspruch erhält sie aus der Literaturszene, zu der berühmte Namen wie Sebastian Fitzek, Arno Strobel und Kerstin Gier zählen. Sie schätzen die Leistung der eifrigen und gewissenhaften Bloggerin. Auch ihre Lektorin ermutigt sie, weiter an Wettbewerben teilzunehmen.

Welche Geschichten sie erzählt

Dierfeld verfügt über ein gutes Sprachgefühl und ist reflektiert. Die junge Frau hat sich mit schwierigen Themen wie Tod, Ausgrenzung und Verunsicherung auseinandergesetzt und bringt eigene Erfahrungen ein. Gleichzeitig bleibt sie tolerant, hört Argumente an und versucht, verschiedene Positionen zu verstehen. Aus dieser Gedankenwelt entstehen ihre Geschichten, mit denen sie einer größeren Leserschaft Botschaften übermitteln will. Es geht um Träume, um Hoffnung, die nicht aufgegeben werden soll, und Stärke, die sich besonders in schwierigen Momenten entwickelt. Sie mag keine Perfektion – ein Held sei derjenige, der seine eigenen Dämonen überwinde, findet sie.

Trotz aller Schwierigkeiten bleibt Dierfeld positiv. Die letzten Wochen waren für sie aus gesundheitlicher Sicht nicht leicht. Mehrfache Krankenhausaufenthalte mit unerlässlichen Operationen belasten die junge Frau. Gemeinsam mit ihrer Mutter Angelika, die ihr nicht von der Seite weicht und sie im Alltag und mental unterstützt, reist sie gerne zu Lesungen, besucht Musicals, geht auf Städtetour oder war im Disneyland in Paris. Ihre Arbeit im Umfeld der Literatur ist weit mehr als ein Hobby: Es ist Berufung und Halt.