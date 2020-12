Die Arbeitslosigkeit ist im November weiter gesunken. Wie die Agentur für Arbeit in Landau mitteilt, sind aktuell 1759 Arbeitslose in Neustadt gemeldet, 44 weniger als im Oktober. Im Landkreis Bad Dürkheim waren es 3146, 55 weniger als im Vormonat.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen in Neustadt um 338 beziehungsweise 23,8 Prozent höher. Die Arbeitslosenquote liegt damit aktuell bei 6 Prozent, im Oktober waren es 6,2. Im November 2019 lag sie bei 4,9 Prozent. Im Landkreis Bad Dürkheim ist die Quote von 4,4 Prozent im Oktober auf 4,3 gesunken; im Vorjahr lag sie bei 3,5 Prozent.

Damit werden in Neustadt 23,8 und im Landkreis Bad Dürkheim 25,6 Prozent mehr Arbeitslose als im November vergangenen Jahres verzeichnet. „Auch wenn der Vorjahresvergleich weiterhin negativ ausfällt, hat sich die Situation am regionalen Arbeitsmarkt in den letzten drei Monaten allmählich stabilisiert. Durch den erneuten Lockdown seit Anfang November sind weit weniger Branchen betroffen als im Frühjahr“, sagt Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau.