Das war ein schönes Geburtstagsgeschenk: Linus Valnion holte am Samstag in der Leichtathletikhalle in Ludwigshafen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathleten die Silbermedaille im Sprint. Am Tag danach feierte der Deidesheimer seinen 14. Geburtstag. Eine Haßlocherin gewann zwar keine Medaille, stellte aber eine neue Bestmarke auf.

Valnion (TSG Deidesheim) war jüngster Starter im Feld der Altersklasse U16. „Solch ein Talent gibt es nur alle 20 Jahre“, sagt sein Trainer Heiner Oehl über ihn. Seit Beginn der Wintersaison