Am Samstag, 22. August, bietet die Leichtathletik-Abteilung der TSG Neustadt mit Trainerin Gabi Geiger einen Sportabzeichentag im Neustadter Stadion an der Sauterstraße an. Ab 10 Uhr können die verschiedenen leichtathletischen Disziplinen für das Sportabzeichen absolviert werden. Geiger: „Die aktuelle Corona-Hygieneverordnung wird dabei entsprechend umgesetzt. Dabei werden auch die Toiletten regelmäßig desinfiziert. An den einzelnen Stationen bleiben die jeweiligen Helfer- und Prüferteams immer bei einer Disziplin. Die Datenerfassung erfolgt automatisch über die Sportabzeichenprüfkarte der einzelnen Teilnehmer.“ Im Angebot sind Weitsprung, Standweitsprung, Hochsprung, Sprint, Ballwurf, Schleuderball, Medizinballstoßen, Kugelstoßen, Sprint sowie die Ausdauerstrecken. Geiger: „Während im Vorjahr nur 20 Sportler die Möglichkeit genutzt haben, waren es 2018 sogar 70 Teilnehmer.“ Anmeldungen sind nicht notwendig.