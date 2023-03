Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Langstreckenläufern fehlen seit fast einem Jahr die Herausforderungen. Coronabedingt wurden die Volksläufe gestrichen. Selbst das Training in der Laufgruppe ist in der gewohnten Form nicht möglich. Die Neustadterin Beate Reeb hat eine Alternative gefunden.

Die 56-jährige Langstreckenläuferin Beate Reeb plant einen Sponsorenlauf in Privatregie. Damit will sie das ambulante Hospiz in Neustadt unterstützen. Sie trainiert weiterhin fast täglich,