Bei den Landesmeisterschaften der Leichtathleten in Eisenberg sind zwei Neustadter Sportler nicht in ihren Altersklassen, sondern mit älteren Konkurrenten gestartet. Mit Erfolg.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften für Männer, Frauen und U18 -Athleten in Eisenberg war die TSG Neustadt mit elf Athleten am Start. Eine Altersklasse hat Julian Gärtner übersprungen und sprintete gegen drei Jahre ältere Läufer in der U18 zu einer neuen Bestzeit über 100 Meter in 12,45 Sekunden. Damit belegte er zwar nur Rang 16, verbuchte aber mit dieser Zeit einen großen persönlichen Erfolg.

Sein Teamkollege Patrick Frey holte Silber im Weitsprung sowie Bronze über 400 Meter. „Nach einem Muskelfaserriss im Januar konnte er endlich wieder ohne Schmerzen laufen“, erzählte Trainerin Gabi Geiger. Für die süddeutschen Meisterschaften qualifizierte sich Bodya Karpenkto über 200 Meter als Gesamtfünfter in 23,37 Sekunden. Mit der Sprintstaffel belegte er zudem mit Nico Engel, Frey und Niklas Naumer Rang zwei in der Altersklasse U18.

33,57 Meter im Speerwurf

TSG-Speerwerferin Annika Frey, normalerweise in der W15 gelistet, startete in der Altersklasse U18 und gewann Silber mit 33,57 Metern. Auch Nico Engel holte sich eine Silbermedaille. Simon Haag und Jakob Maurer belegten bei den Männern die Plätze zwei und drei. Haag führte bis zum letzten Versuch, wurde dann noch abgefangen.

Für den TV Gimmeldingen war Franziska Böger im Weitsprung mit Platz zwei in der U18 erfolgreich. Über 100 Meter belegte sie Rang vier in 13,00 Sekunden, das bedeutet Vereinsrekord. „Jetzt fehlen nur noch zwei Hundertstel für die Norm zu den süddeutschen Meisterschaften“, betonte Trainer Lothar Spilke. Ebenfalls Silber gab es für Gina Felden im Kugelstoßen mit neuer Bestweite von 11,12 Metern sowie Rang drei im Speerwurf. Den Landestitel im Stabhochsprung holte sich Salome Berlin für den LC Haßloch mit 3,10 Metern in der Altersklasse U18.