Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen der Corona-Pandemie wird 2020 der Silvesterlauf in Trier nicht gestartet. Zwei Neustadter Sportler machen beim virtuellen Trierer Silvesterlauf mit und spenden Geld für die Opfer und Hinterbliebenen nach der Amokfahrt am 1. Dezember in der Trierer Innenstadt. Das schlimme Geschehen ist auf der Silvesterlauf-Strecke passiert.

Jens Laudage und Melissa Yilmaz sind immer noch sehr betroffen. Die Läufer des TV Gimmeldingen sind schon mehrmals beim Silvesterlauf in Trier gestartet. Die Bilder der Amokfahrt vom 1. Dezember schockten