Lars Urich (LC Haßloch) sprang bei den deutschen U16-Meisterschaften der Leichtathleten in Hannover im Dreisprung auf Rang sechs der Altersklasse M16. Sein Ziel, eine Weite von zwölf Metern, hat er mit 11,68 Metern verfehlt.

„Ich hätte wirklich gerne gezeigt, was ich kann, aber die Meisterschaften waren beeindruckend. Ich habe nicht so gut in den Wettkampf gefunden, der Anlauf hat irgendwie nicht richtig gepasst“,