Coronabedingt gibt es 2021 kein Brezelfest in Speyer. So ist auch der Brezelfestlauf durch die Altstadt über 7,6 Kilometer abgesagt worden. Doch ist in Speyer ein Alternativangebot für Langstreckenläufer unter 3G-Regeln auf dem Flugplatz gestartet worden.

Die Teilnehmerzahl war auf 450 Sportler begrenzt. Die Läufer benötigten einen Nachweis über eine Impfung, einen negativen Test oder eine Coronagenesung. Beim Ersatzangebot Flugplatzlauf