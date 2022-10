Der vierte Lauf um den Pfälzer Berglaufpokal wird am 15. Oktober, 14 Uhr, an der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in Bad Dürkheim gestartet.

Das Ziel ist am Bismarckturm auf dem Peterskopf. Bis dorthin legen die maximal 350 Sportler 8,7 Kilometer und 510 Höhenmeter zurück. Als letztes Rennen um den Berglauf-Pokal folgt der Potzberglauf am 12. November. Der Kalmit-Berglauf wird nicht ausgetragen.

Informationen

Anmeldung: bis 14. Oktober, 22 Uhr, über my.raceresult.com