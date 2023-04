Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur die Olympischen Spiele in Tokio leiden unter Corona und sind abgesagt worden. Am Sportabzeichen, quasi dem Olympia des kleinen Mannes, scheint das Interesse abgenommen zu haben. Der Sportabzeichentag im Neustadter Stadion allerdings wird rege genutzt.

Am Sportabzeichentag der Leichtathletikabteilung der TSG Neustadt am Samstag waren bei optimalen Bedingungen rund 60 Sportler auf dem Platz. Der Sportlertreff, der zweimal im Monat am ersten und dritten Mittwoch