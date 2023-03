Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Maximal 500 Menschen dürfen sich am Sonntag gleichzeitig im Neustadter Stadion aufhalten. Dort werden die Pfalztitel im Sprint, Weit-, Hoch- und Dreisprung sowie in den Sprintstaffeln vergeben. Andere Disziplinen werden nicht angeboten. Mit Absicht.

Die ersten Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften 2021 in Einzeldisziplinen sind am Sonntag im Neustadter Stadion. Zwar gab es bereits im Juli die Block-Pfalzmeisterschaft in Eisenberg, dabei handelte es sich jedoch