Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Bereich der Einmündung Hohenzollernstraße/Landauer Straße in Neustadt ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 29-jähriger Autofahrer mit zwei Insassen in der Hohenzollernstraße unterwegs. Als er bei Grün nach links in die Landauer Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 52-Jährigen. Sie war bei Rot über die Ampel gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Person, die beim 29-Jährigen im Wagen saß, zog sich beim Unfall leichte Knieverletzungen zu.