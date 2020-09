Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen im Kreisverkehr in der Adolf-Kolping-Straße/Speyerdorfer Straße in Neustadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 34-jährige Neustadterin mit ihrem Wagen auf den vorausfahrenden 17-Jährigen aufgefahren. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der junge Mann zu Boden und verletzte sich am linken Fuß. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Autofahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.