Nachdem ein Zehntklässler des Leibniz-Gymnasiums in Neustadt am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sind die Schüler, die im Klassensaal in seiner unmittelbaren Nähe gesessen haben, in Quarantäne geschickt worden. Nun hat sich ein zweiter Schüler der Klasse mit Covid-19 infiziert, teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Deshalb sei nun die komplette Klasse zunächst bis einschließlich kommenden Dienstag in Quarantäne geschickt worden. Dass es sich um einen Folgefall handelt, die beiden Fälle also zusammenhängen, ist laut Sprecherin Sina Müller eher unwahrscheinlich. Denn der zuerst Infizierte sei schon mehrere Tage lang nicht mehr in der Schule gewesen.

Über 50 Neuinfektionen

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im in Neustadt und Bad Dürkheim 1183 Personen mit dem Virus infiziert, 312 in der Stadt und 871 im Landkreis. Am Mittwoch sind in der Stadt fünf Neuinfektionen hinzugekommen, im Kreis 21. Aktuell sind 67 aktive Infektionen in Neustadt bekannt, im Kreis 172.

Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau kamen laut dem Gesundheitsamt am Dienstag 33 neue Fälle hinzu. Dort haben sich bislang 841 Menschen infiziert.