Die beiden Kurse „Darstellendes Spiel“ der Stufe 12 präsentieren das Ergebnis ihrer Arbeit des vergangenen Halbjahres auf der großen Bühne des Leibniz-Gymnasiums. Passend zum 60. Namensjubiläum der Schule haben sie laut Schulleiter Ulf Boeckmann gemeinsam einen Abend um den Namensgeber Gottfried Wilhelm Leibniz gestaltet. In ihrem Stück „Leibniz Reloaded“ stellen sie sich die Frage, wie der letzte Universalgelehrte die heutige digitale Welt wahrnehmen würde. Die Schülerinnen und Schüler bieten in ihrem Stück dem Zuschauer einen neuen, frischen Blickwinkel auf unsere aktuelle, durchdigitalisierte Welt, so Boeckmann. Aufführungstermine sind Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr und Samstag, 29. Juni, um 15.30 Uhr in der Aula des Leibniz-Gymnasiums. Karten gibt es an der Tageskasse für sieben Euro (ermäßigt fünf Euro). Anlässlich des Jubiläums findet zudem am Samstag, 29. Juni, von 11 bis 15 Uhr ein Ehemaligentreffen statt. Rund 400 Anmeldungen liegen dafür bereits vor. Die Schule trägt seit 1964 den Namen Leibniz-Gymnasium.