Als erste Schule in Rheinland-Pfalz ist das Neustadter Leibniz-Gymnasium am Montagmittag vom französischen Europa- und Außenministerium mit der Auszeichnung „FrancÉducation“ geehrt worden. Seit 2012 wird dieses Qualitätssiegel ausländischen Schuleinrichtungen in insgesamt 62 Ländern verliehen, die einen besonderen Schwerpunkt auf die französische Sprache und Kultur legen. Am Leibniz gibt es seit 1989 einen bilingualen deutsch-französischen Unterrichtszweig.

Entsprechend stolz und motiviert präsentierten sich am Montag Lehrer und Schüler bei der Feierstunde in der kleine Aula. Der Unterstufenchor und die Band brachten mit ihren – natürlich – französischsprachigen Liedern ebenso Schwung in den schmucken Saal wie die Gruppe Phonic Tones.

„Unsichtbare Verwandtschaft“

Mit der Musik war der Ton perfekt getroffen. Sie verbindet Menschen ebenso wie Sprache. Schulleiter Ulf Boeckmann sprach von einer „unsichtbaren Verwandtschaft“, die durch Sprache entstehen. Dies bekräftigten Sylvain Thollon und Joelle Hecker vom Institut francais. Mit der Vermittlung von Sprache wachse „gegenseitiges Verständnis“. Thollon lobte das Leibniz für die hohe Qualität im Französisch-Unterricht, der im bilingualen Zweig auch Fächer wie Geschichte umfasst: „Sie bringen Deutsche und Franzosen einander näher.“ Die Auszeichnung sei der Lohn für dieses Engagement. Hecker: „Französisch ist an Ihrer Schule keine Fremdsprache, sondern ein Lebensbegleiter.“ So gebe es für die Schüler mehrere Möglichkeiten, bei Austauschprogrammen das Nachbarland kennenzulernen. Die Leibniz-Lehrer Corine Breton-Schaaf und Christof Miszori versicherten, dass die Ehrung Ansporn sei, weiter intensiv für den bilingualen Zweig zu arbeiten.