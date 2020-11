So geht Gemeinschaftsgefühl in dieser schwierigen Zeit: Das Leibniz-Gymnasium in Neustadt bietet Schülern und deren Eltern eine eigens kreierte „Schulmaske“ an. In Zusammenarbeit mit dem Neustadter Webeartikelproduzenten Rheinwalt GmbH können Schüler und Eltern die Masken in sieben Farben ordern.

Die „Trendmask“ ist eine Entwicklung des Unternehmens und besteht aus zwei Lagen: Ein Teil ist aus medizinischem Laminat gefertigt und nach DIN-Norm zertifiziert. Die äußere Schicht besteht aus Polyester und ist somit nach Wunsch bedruckbar. Rheinwalt-Projektmanager Marc Rottmayer hat selbst drei Kinder am Leibniz und stellte so den Kontakt zur Schule her.

Patentverfahren läuft

Für die „Trendmask“ wurde das Patent bereits im Frühjahr beantragt, das Patentierungsverfahren ist im Gange. Produziert werden die Masken in einem europäischen Land, wo genau ist laut Rottmayer aufgrund der noch nicht gesicherten Patentrechte Geheimsache. Doch nicht nur Schulen setzen auf die personalisierten Masken. Eine große Nachfrage bestehe Rottmayer zufolge beispielsweise bei Bundesliga-Vereinen. „Wir durchbrechen bald die Marke von 60.000 produzierten Masken“, berichtet der Projektmanager.

Laut Vertrauenslehrerin Carmen Teichmann, die sich am Leibniz-Gymnasium um die Bestellungen kümmert, hat die Schule aber auch eine übliche Stoffmaske mit dem Leibniz-Logo gewählt. „Damit auch Personen, die nicht so leicht atmen können, eine Alternative haben. Die Maske mit unserem Turm-Emblem verbindet uns alle.“

Mehrere Hundert Masken bestellt

Der Schulelternbeirat hat die Klassenelternsprecher informiert, die wiederum die jeweiligen Eltern ins Boot holten. So wurden bereits über 500 Masken bestellt, Bestellschluss war laut Teichmann am 9. November. Das Logo wurde dabei bewusst einfach gehalten. „Wir wollten nicht noch den Namenszug auf der Maske“, so Teichmann. Schließlich sei das Kennzeichen der Schule, die gerade deshalb so geliebt werde, das alte Gebäude mit dem Uhrenturm.