Es tut sich einiges am Leibniz-Gymnasium: Die Umgestaltung des Schulhofs geht voran. Seit Samstag steht auf dem Schulgelände auch noch ein Bauwagen. Für den werden jetzt Ideen gesammelt.

Unter dem Motto „Begrünung, Kommunikation und Bewegung“ plant die Schülervertretung (SV) des Leibniz-Gymnasiums verschiedene Standorte, die den Schülern als Entspannungs- und Begegnungsorte dienen sollen. Dies gilt etwa für den Innenhof und den lange in Vergessenheit geratenen Schulgarten. Allerdings ist keine Rede mehr davon, im Innenbereich ein Schülercafé mit Kiosk sowie im Außenbereich ein Sommer-Café zu gestalten. Diese Pläne hatte die SV vor einem Jahr noch verfolgt und wollte in den Cafés zudem vor allem gesunde und fair gehandelte Produkte verkaufen. Das Vorhaben scheiterte daran, dass in der Schule keine weiteren Küchen möglich sind.

Allerdings bedeutete dieser Rückschlag nicht, dass sich die aktuelle SV ganz von den Projekten ihrer Vorgänger verabschiedet hat. Vielmehr wurde die Umgestaltung des Schulgartens mit Hilfe der Neunt- und Zehntklässler sowie der Oberstufe in Angriff genommen: „Insgesamt 40 Kubikmeter Erde haben die Schüler per Hand bewegt“, sagt Carmen Teichmann, Vertrauenslehrerin am Leibniz-Gymnasium. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit einer Dachdeckerei aus Mußbach ein Bauwagen organisiert. „Den hat die Dachdeckerei in Katzweiler besorgt und kostenlos an das Gymnasium transportiert“, erklärt Teichmann.

Zwei Bäume werden gepflanzt

Mit einem Kran wurde der Bauwagen am Samstag im Außenbereich der Schule platziert. Wie er genutzt werden soll, sei derzeit noch offen. „Wir schauen auf jeden Fall, dass wir die Schüler einbinden. Eventuell wird der Wagen neu bemalt und dekoriert“, sagt Fabius Vogel, einer der drei Schülersprecher.

Derweil wird am Außenbereich weiter intensiv gearbeitet, denn die Anlage soll nach dem Einbau eines Rondells aus Sandsteinen begrünt werden. „Wir bekommen zwei Bäume von einem Neustadter Garten- und Pflanzencenter. Dann schauen wir, wie wir weiter bepflanzen können“, erklärt Teichmann.

Ideen werden zudem für den Raum gesucht, der bereits leer geräumt wurde und von der SV als Kiosk vorgesehen war. Man halte nach Alternativen Ausschau. Laut den Schülersprechern Fabius Vogel, Philipp Bartz und Konstantin Masson liegt die Konzentration aktuell aber auf der Umgestaltung des Schulhofs. „Die vom Neustadter Wertstoffhof gespendeten Paletten und die von uns daraus gebauten Möbel kommen bei den Schülern sehr gut an. Daher wollen wir noch mehr Möbel bauen“, so die Schülersprecher. Wichtig sei, dass der Schulhof künftig gemütlicher und grüner sei. Wichtig sei dabei die Unterstützung durch den Förderverein.

Lob für die Schüler

Um die Begrünung des Innenhofs voranzutreiben, habe der Förderverein von einem Architekturbüro aus Annweiler ein Konzept entwickeln lassen, sagt Vorsitzende Juliane Oberlinger. Dass ein Teil des Asphalts im Schulhof schon entfernt worden ist, lobt Christian Kotremba, Klimacoach und ehemaliger Schüler am Leibniz-Gymnasium, der die SV und den Förderverein unterstützt. „Gerade bei stark versiegelten Schulhöfen herrscht ein großes Erwärmungspotenzial. Durch den Anbau von grünen Inseln und Bäumen können wir den Schulhof deutlich herunterkühlen.“ Ein weiterer positiver Nebeneffekt sei, dass Wasser bei starkem Regen besser versickern könne und die Überflutungsgefahr reduziert werde. Oberlinger freut sich, dass mehrere Sponsoren dabei helfen, das Projekt Schulhofumgestaltung umzusetzen.

Vertrauenslehrerin Teichmann lobt zudem das große Engagement der Schüler: „Sie haben Ideen – ohne sie wäre das alles nicht zustande gekommen.“ Weitere Informationen über das große Projekt und Spendenmöglichkeiten gibt es im Netz unter www.lg-nw.de.