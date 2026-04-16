Mit einer Wanderung durch die Obstwiesen rund um Lambrecht feiern die Naturfreunde die Internationalen Streuobsttage am 24. bis 26. April. Die etwa 5,5 Kilometer lange Strecke führe zu Trockenmauern und einer Vielfalt von Bäumen, von jungen Exemplaren „bis hin zu alten Greisen“, kündigen die Naturfreunde an. Darunter sind auch Erhaltungsbäume aus dem Lambrechter Tal, auf denen pomologisch (obstkundlich) nicht zu bestimmende Äpfel wachsen. Als Attraktionen der Wanderung werden neben der Aussicht auf Lambrecht auch die Obstblüte genannt – „mit etwas Glück“, so die Naturfreunde, stünden die Bäume zum Zeitpunkt der Wanderung gerade in voller Blüte. Zudem werde Wissenswertes rund um die Kultivierung des Obsthochstammes vermittelt.

Die Rundwanderung am Sonntag, 26. April auf den Obstwiesen Beutelstein und Bohnenäcker beginnt um 10 Uhr am Parkplatz des Lambrechter Bahnhofs.