Ab Montag, 6. März, werden in den Neustadter Ortsteilen wieder alle zwei Wochen die Grünabfalltonnen geleert. Darauf weist der städtische Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) hin. Die Haushalte in der Kernstadt sind eine Woche später an der Reihe: Dort startet die Abfuhr am 13. März. Garten- und Grünabfälle sind zum Beispiel Rasenschnitt, Äste, Laub und Blumen. Bioabfälle aus der Küche gehören nicht dazu, allerdings können kleine Mengen Grünschnitt auch in der braunen Biotonne untergebracht werden. Eine weitere Alternative ist das Eigenkompostieren, außerdem können Neustadter ihren Grünschnitt zum Wertstoffhof in der Nachtweide bringen. Bis zu einem Kubikmeter pro Tag und Haushalt wird dort laut ESN kostenlos angenommen. Ein Termin muss nicht gebucht werden. Wer Interesse an einer Grüntonne hat, kann sie schriftlich per E-Mail beantragen. Die Gebühr von März bis November beträgt monatlich fünf Euro für 120 Liter sowie sechs Euro für 240 Liter. Zurzeit werden laut ESN 1113 Grünabfalltonnen mit 240 Liter und 215 Behälter mit 120 Liter Volumen genutzt.