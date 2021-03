Wo in der Hauptstraße bis vor wenigen Monaten das Bekleidungsgeschäft C&A seinen Sitz hatte, präsentiert sich nun vorübergehend der Neustadter Weincampus. Am Schaufenster der seit Sommer 2020 leerstehenden Immobilie sind jetzt Bilder und Informationen über die Studiengänge in Mußbach zu sehen. Diese Aktion hatte die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) nach Gesprächen mit dem Eigentümer des Gebäudes veranlasst, um den Leerstand bis zum Einzug eines Nachmieters sinnvoll zu nutzen beziehungsweise optisch aufzuwerten. Nach Angaben der WEG soll das rund 280 Quadratmeter große Erdgeschoss wieder gewerblich genutzt werden. Unter- und Obergeschoss sollen eventuell in Büros und Wohnflächen umgewandelt werden. Der Moderiese C&A hatte sich im August vergangenen Jahres aus Neustadt zurückgezogen, weil er sein Filialnetz verkleinern wollte.