Der Schaden, der durch den Brand mehrerer Papierwertstoffsäcke in der Nacht zum Mittwoch am Geschäft Leder Horn an der Ecke Schütt/Hauptstraße entstanden ist, erweist sich laut Susi Leibbrand von der Geschäftsleitung als doch gravierender als zunächst angenommen. Die Aufräumarbeiten werden daher mehrere Tage in Anspruch nehmen: Diese Woche könne nicht mehr geöffnet werden, so Leibbrand. Sie hoffe auf eine Wiedereröffnung Ende nächster Woche, es könne aber auch noch etwas später werden. „Allein die notwendige Raum- und Luftreinigung wird deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als zu Beginn angenommen.“ Die Kunden werden mit einem Aushang am Eingang zum Geschäft über die Situation informiert und etwa auf den Horn-Laden in Landau oder den Onlineshop verwiesen. In der Nacht zum Mittwoch waren Papierwertstoffsäcke in Brand geraten. Durch die große Hitze platzte ein Schaufenster und Rauch konnte sich im Geschäft ausbreiten. Zudem wurde ein Teil der Ware beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet unter Telefon 06321 8540 um Hinweise von Zeugen.